Cedeño-Pérez: “La producción científica en América Latina es bastante precaria y poco significativa dentro del escenario mundial”

Es fundamental la difusión de los conocimientos producidos en procesos de investigación. Es la única manera de que los resultados lleguen a la comunidad científica y al público interesado. Esto supone que los resultados generados a partir de recorridos investigativos (en el marco de estudios de grado y postgrado o dentro de grupos de investigación consolidados) que no se divulgan ni transfieren, simplemente no existen y por ende, no cumplen con la función social que les corresponde.