Clickjacking, una técnica maliciosa para engañar a usuarios de las redes sociales

Uno que es bastante popular es el clickjacking de me gusta o compartir en redes sociales, sobre todo en Facebook. Consiste en superponer botones de "Me gusta" o "Compartir" de las diferentes redes sociales en contenido atractivo. En este caso, cuando el usuario hace clic en ese contenido, en realidad no realiza la acción buscada, sino que interactúa con los botones de redes sociales sin su consentimiento, compartiendo contenido no deseado en sus perfiles.