Cochabamba impulsará su desarrollo a través de un Consejo de Economía Creativa

Fabiola, emprendedora gastronómica censada por el Instituto de Progreso Económico y Empresarial (IPEE), sueña con que sus postres, muffins y galletas sean parte de una reconocida cadena de productos sin gluten. Cuenta que siendo profesional nunca había pensado en emprender, pero luego de ser diagnosticada como celíaca y sentirse frustrada por no encontrar la alimentación adecuada, no dudó en convencer a su esposo en invertir en esta categoría del mercado.

“Cuando me enteré de mi condición no había ningún producto apto por acá, así que tuve que aprender a hacer todas mis comidas y como me gustan tanto los postres, empecé a experimentar animándome a más productos”, recuerda.