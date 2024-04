Cochabamba reglamenta su ley edil de Economía Creativa

Juntos comenzaron a esbozar la reglamentación de una norma edil pionera en su género en Bolivia, ya que incorpora emprendimientos económicos que hasta hace unos años no eran incluidos en los grandes indicadores económicos, por lo que se carecía de políticas públicas para su fomento y desarrollo.

“Cochabamba pasó de ser el granero de Bolivia a tener inmensos yacimientos de talento creativo. Este (el reglamento de la norma) es un compromiso de autoridades del municipio, líderes empresariales y diversos sectores. No queremos tener fronteras, queremos ser un ejemplo de ciudad con habitantes inteligentes, creativos, tecnológicos y cultos”, afirmó el vicerrector de Unifranz sede Cochabamba, ingeniero Rolando López.

Con sólo seis años, Roberto Araníbar se subió por primera vez a un escenario. Siendo niño descubrió que actuar era su vocación y pensó que también podía ser su medio de subsistencia. No obstante, al crecer entendió que el teatro no era una actividad económica considerada “formal”, por lo que tuvo que dirigir sus intereses a otras actividades: el diseño de modas y más tarde el Marketing y Publicidad, ocupaciones que, junto con el teatro, tienen algo en común: la creatividad como materia prima.

“Desde los seis años hago teatro y también soy diseñador de moda, vivo de la economía naranja. Lo bueno de esta economía es que siempre que la mente crea, genera más, eso es lo particular y esencial de esta economía. Ahora estudio Publicidad y Marketing en Unifranz, falta poco para graduarme. Pienso que mientras exista un humano en la Tierra, la creatividad no va a dejar de existir”, afirma Araníbar, integrante de la Red Cultural Mercosur, que también fue parte de las mesas de reglamentación de la norma edil de Economía Creativa.

“Hace nueve años creamos Pulso Naranja, con el que comenzamos a hablar de lo que es esta economía. Visitamos a autoridades e instituciones, pero nadie nos entendía ni tenía idea del concepto. Así llegamos a Unifranz, el vicerrector López creyó en el discurso de la economía creativa y la universidad se convirtió en el puntal de lo que es llamada a hacer la academia: con el IPEE se generó investigación y el censo de economía naranja, que nos entregó datos de la situación del sector. Sin datos no se pueden generar políticas, por eso el censo ha hecho posible esta ley que ahora estamos reglamentando”, declaró el actor, diseñador y publicista.

“El emprendedor joven, el que no tiene recursos, a veces se queda con los sueños porque no tiene recursos para hacerlo. Si hay un recurso del municipio, gubernamental o privado creo que todo puede ser más viable. Deberíamos salir no sólo con el reglamento, sino con labores específicas para impulsar la economía creativa”, declaró el presidente de la ICAM, Amilkar Rocha.