Code Queens, una Red de Capacitadoras en tecnología para potenciar el emprendedurismo de la mujer

“Ellas se especializaron con el fin de transmitir esa tecnología a mujeres emprendedoras que, tal vez, no tienen los recursos económicos o el tiempo de estudiar estas áreas. No podemos dejar que la Inteligencia Artificial (IA) abra más la brecha entre los que más tienen y menos tienen. Tenemos que hacer que la IA sea una herramienta básica para todos y que esté en manos de los emprendedores para ir cerrando esa brecha. La IA no sólo es el ChatGPT, sino tiene que ver con la tecnología puesta a disposición del talento humano”, declaró Rolando López, vicerrector de la Unifranz Cochabamba, en el acto de graduación de las capacitadoras.