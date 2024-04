Comercio, servicios y manufacturas, los rubros que dominan el emprendedurismo con rostro de mujer

“El street data , la información desde la calle, nos muestra las cosas como realmente son. Muchas veces somos detractores de la economía informal y no nos damos cuenta de que el sistema es interdependiente y que, a veces, las causales para dar este gran salto de pasar de la economía informal a la formal no dependen solamente de las voluntades, sino también de políticas públicas, de servicios financieros, de programas de capacitación y otros que hagan posible que ese paso se siga dando. Es importante conocer las realidades en las que viven nuestras emprendedoras”, expresó.

“Con el tiempo he aprendido sobre los modelos, los accesorios, qué traer y qué vender y al irme mejor también he podido conseguir préstamos bancarios y expandirme”, señala.

“La necesidad económica y estar junto con mi familia es lo que me impulsó a iniciar este emprendimiento. Yo tengo estudios y he trabajado en industrias, eso me ayudó a elegir este rubro y avanzar desde ahí”, revela Gabriela Acarapi, CEO de la industria MCB, una empresa que transforma metal reciclado en utensilios y accesorios para el hogar.