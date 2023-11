Cómo aprovechar la tecnología para prevenir el acoso

“Los primeros días sólo hablaban a mis espaldas, murmuraban cosas, se reían y señalaban. Yo no les hacía caso. Después fueron muy amables, aunque yo me mantuve desconfiada. Me pidieron ser amigos en redes sociales y, con algo de temor, acepté. Ése fue mi peor error”, cuenta Celeste, una joven víctima de acoso.