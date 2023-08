¿Cómo combatir a los criminales 2.0? la necesidad de una protección legal actualizada

“Estos delincuentes emplean habilidades tecnológicas y conocimiento de Internet para cometer delitos, como el robo de identidad, fraudes en línea, ciberacoso, estafas electrónicas, entre otros. Utilizan herramientas sofisticadas como software malicioso, phishing, hacking y otras técnicas para obtener acceso no autorizado a información privada, robar datos, dinero o causar daño a individuos o a empresas, a través de la red”, afirma el profesional.

A julio le dijeron que fue víctima de phishing y el incrédulo atinó a decir que desconocía del modus operandi de los ciberdelicuentes. Intentó de sobre manera abrir otra denuncia por estafa y robo, pero no logró radicar su caso en la justicia; al final, temía que su hermana sea víctima de trata y tráfico y que lo extorsionen.

También las personas que hacen clic en enlaces sospechosos o descargan links sospechosos o archivos adjuntos sin verificar su origen. Otros que se exponen son los que compran en línea, en sitios no seguros y no verifican la autenticidad del vendedor,

Por otro lado, están aquellos que revelan información sensible, como números de tarjetas de crédito o identificaciones bancarias, a través del Wifi público, sin utilizar conexión segura; personas que participan en conversaciones o interacciones en línea con otras desconocidas, especialmente aquellos que revelan información personal o permiten el acceso a su computadora o dispositivo.

“Usuarios que descargan aplicaciones de fuentes no confiables o no verifican los permisos y términos de uso de las aplicaciones antes de instalarlas; y finalmente, sin pretender cubrir todas las vulnerabilidades a la que estamos expuestos, las personas que no utilizan software antivirus o firewall en sus dispositivos, lo que los hace más susceptibles a virus y malware”, agrega Llanos.