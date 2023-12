¿Cómo comunico a mis papás que estoy embarazada?

María Isabel tenía 15 años cuando el médico de pediatría de la Caja le informó que llevaba 14 semanas de embarazo. Ella ni se imaginaba que podía estar encinta. “Avisar a mis papás que estaba embarazada no fue tan traumático ya que mi mamá estuvo presente en el momento en el que el médico me dio el diagnóstico, tras unos análisis que pidió debido a que tenía molestias estomacales”, cuenta la joven madre que, en la actualidad, tiene 31 años y que este año festejó los 15 de su hija.

Lo importante es no estar solos en todo este proceso, porque somos seres interdependientes que nos relacionamos con otras personas que nos va a apoyar y aconsejar. La académica manifiesta que sería lindo que esa persona sea el papá o la mamá, pero que muchas veces ocurre lo contrario, porque no hay la suficiente confianza en casa y la joven tiene miedo al rechazo o la decepción de sus padres, por las expectativas que han depositado en ella.

Herrera considera que, a esta edad, las y los jóvenes ya tienen un proceso aprendido de cómo hacer las tareas o el rol de ser hijos o ser hermanos. “Si a mí me preguntaran si una persona a los 20 años está preparada para ser papá o mamá, le diría que sí (…). Muchas personas dicen, ‘mi vida se va a acabar, ya no voy a poder estudiar’. Eso es mentira. El cuerpo y la vida misma se van adaptando. Como todo en la vida, es un proceso de aprendizaje y hay que ir paso a paso”.

“No quiero ser mamá” La decisión de no ser madre también es válida. Aceptar que las expectativas sociales no determinan la felicidad y comunicar esta elección a los demás es un paso hacia la autorrealización. Cada decisión lleva consigo sus propias consecuencias. Aprender a amar y asumir las decisiones tomadas es fundamental.



En una sociedad que a menudo presume la idea de la familia tradicional y la maternidad como parte integral de la vida de una mujer, la decisión consciente de no querer tener hijos es un tema que merece ser abordado con respeto y comprensión.



La decisión de no tener hijos no implica falta de amor o compromiso hacia la familia, sino una elección personal basada en la autorreflexión y la comprensión de las propias metas y deseos de vida. Es importante reconocer que la realización y la felicidad no están intrínsecamente vinculadas a la maternidad.