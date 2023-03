¿Cómo crear un entorno laboral saludable?

Un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que, a nivel mundial, se estima la pérdida de 12.000 millones de días de trabajo a causa de depresión y ansiedad, con un costo de un billón de dólares de daños en productividad.



Para la OMS, la salud mental es un derecho humano fundamental. Lo define como “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad”.

Lorena Benavides, gerente de desarrollo humano en la entidad financiera BNB, asegura que el impacto de la salud mental es vital en la productividad. Es más, el bienestar del capital humano de las empresas es una variable esencial a la hora de buscar objetivos. Por ello, apuesta a la construcción de mejores ambientes laborales.

La experta presentó su ponencia en el evento realizado por Great Place to Work en Bolivia. La organización del mismo contó con la colaboración de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, sobre prácticas de éxito en las organizaciones.

“La pandemia cambió mucho nuestra forma de trabajar (…). Eso nos hizo ser conscientes de que había una necesidad que atender, no podíamos seguir hablando de bienestar, si no estábamos dándoles herramientas a todo nuestro equipo para gestionarlo. Ese bienestar partía de algo que parece muy básico, pero en ese momento no se hablaba tanto de eso como se habla hoy: la salud emocional”, indicó Benavides.





Lorena Benavides, gerente de desarrollo humano en BNB, contó las acciones emprendidas durante la pandemia para dar contención a sus colaboradores









Escuchar y conocer diferentes realidades

El tema de la salud mental continúa siendo muy delicado de abordar. En el ambiente laboral, las conversaciones personales entre colaboradores, son muy poco frecuentes. Benavides explica cómo la gerencia de capital humano de su institución rompió esa brecha entre lo personal y lo profesional.

“Empezamos a hacer conversaciones y llamadas telefónicas dando retroalimentación entre el equipo de desarrollo humano, muchos comenzaron a comentar: ‘He hablado con tres personas hoy y una de ellas me dijo que se siente mal porque tiene un familiar hospitalizado, otra persona me explicó que no está pudiendo compaginar su trabajo con las tareas de la casa y otra persona me dice que se siente culpable porque ha contagiado a un familiar de Covid y ese familiar está internado”, apunta como ejemplo la experta.

Para las personas con problemas de salud mental, el trabajo que vela por su bienestar contribuye a su recuperación, mejora la confianza y logra un ambiente positivo en su entorno.

En situaciones como la que describe Benavides, los líderes juegan un rol fundamental para gestionar el bienestar de sus colaboradores. El estrés y la sobrecarga laboral eran evidentes y necesitaban ser atendidos.

Una frase que describe a la perfección el momento: “yo me doy cuenta que en mi equipo hay personas que están pasando este momento en un barco y otras personas que están en un botecito inflable, súper vulnerable y desafiante en medio de esta tempestad”.

Los entornos de trabajo seguros y sanos tienen más probabilidades de minimizar la tensión, mejoran la fidelización del personal, el rendimiento y la productividad laboral. La productividad es la capacidad de producción que tienen cada uno de los trabajadores de una empresa.

El psicólogo no es para los locos

La salud mental está directamente ligada a la productividad por lo que la organización debe estar vinculada estrechamente a su bienestar. En la experiencia de la entidad financiera el primer acercamiento fue el diálogo sobre enfermedades mentales y salud emocional, el segundo paso es dejar de lado el tabú que rodea las visitas a un psicólogo.

“Vimos que el apoyo emocional, que buscar ayuda psicológica era algo que estaba lleno de mitos, como que ir al psicólogo ‘era una cosa de locos’ o que ‘si la gente se da cuenta de esto van a pensar que soy muy débil”, relato la experta en capital humano.

Proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los colaboradores es posible si promueves la salud mental. Benavides asegura que convencerlos asistir a terapia no fue tarea fácil, más aún invitarlos a participar voluntariamente, para finalmente abrirse a hablar de sus problemas con un psicólogo.

La invisibilidad de las enfermedades mentales

Según la OMS, un 15% de adultos en edad laboral sufre de algún trastorno mental. Las charlas con el psicólogo develaron distintos casos de enfermedades mentales dentro de la organización.

“Nos sorprendió ver cuántos casos de trastornos de ansiedad teníamos en las personas, cuántos casos de personas que les costó muchísimo compaginar el trabajo y la vida familiar estando en casa todo el día”, apuntó.

La estrategia de hacerle frente a la invisibilidad de las enfermedades mentales entre los colaboradores ayuda a fortalecer la productividad, pues se le ayuda a optimizar su estado emocional. Es clave para que los colaboradores consideren a su empresa como “un lugar magnífico para trabajar”.

“Las personas con depresión no tienen una señal, no tienen una marca, no tienen algo que se haga ver que necesitan ayuda. Ofrecer esta ayuda es algo muy sensible, que como empresa va a potenciar el compromiso, la productividad y va a hacerles saber a las personas que las escuchas”, finaliza. Lea también Educación y sociedad ¿Cómo conseguir equipos de trabajo más creativos? El talento humano con enfoque diverso e inclusivo mejora el rendimiento de los integrantes de un equipo

Lea también Educación y sociedad Emprendimientos con mirada de mujer; mucho esfuerzo y poca oportunidad "Las condiciones para las mujeres son mucho más desfavorables", resalta Xiomara Zambrana, del Instituto Mujer y Empresa

​