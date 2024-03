¿Cómo cuidar a los familiares que envejecen?

“El envejecimiento conlleva el deterioro del mismo cuerpo y hace que los padres puedan perder la vista, dejar de caminar, perder el oído paulatinamente, son desafíos que enfrentan los hijos, porque los padres ya no están en las mismas condiciones de un adulto y se vuelven más dependientes y hay una carga emocional que hace que los hijos no puedan comprender en plenitud esa nueva etapa de los padres”, explica.

Loayza indica que esta carga emocional puede ser especialmente difícil si el deterioro de los padres es severo y no le permite reconocer el mundo que los rodea, como en el caso de la demencia senil o el Alzheimer, ya que los hijos se convierten en cuidadores permanentes o “niñeros” de sus padres, porque éstos no pueden valerse por sí mismos y eso puede generar desgaste duplicado, ya que no solo los hijos se ven en la obligación de cuidar a una persona enferma, sino que deben presenciar el deterioro de quienes los cuidaron cuando eran niños.