¿Cómo defender los derechos de autor en la era digital?

El desarrollo tecnológico, omnipresente y global, impone obligaciones y genera derechos. Sin embargo, es evidente que estos últimos no son respetados adecuadamente, principalmente debido a la falta de una regulación clara y actualizada. Así lo asegura Mauricio Mancilla, exdirector del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Marco normativo no va al mismo ritmo que las nuevas tecnologías

El marco normativo actual no está a la par del vertiginoso avance tecnológico, aclara Mancilla. Sin ir más lejos, a nivel regional, en los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se cuenta con una regulación específica, como la Decisión 351, pero éstas aún no logran abarcar la complejidad de la era digital.