¿Cómo detectar y evitar las estafas por Whatsapp?

Rodolfo Castro mira su celular y revisa los mensajes que han llegado a su Whatsapp. “Casi cada semana me llega algún mensaje de un potencial estafador, yo solo los veo y los borro, los reconozco al instante”, dice el abogado de 57 años.

No siempre fue así, Rodolfo admite haber caído en dos oportunidades en la treta, una de esas oportunidades, olvidable, según sus palabras, pero la segunda, aterradora.

“La primera vez que me sacaron plata fue con el clásico cuento de la maleta. El estafador se hizo pasar por un familiar que había dejado su maleta en el aeropuerto y yo, por apurado, terminé depositando 300 bolivianos”, cuenta.

La segunda estafa fue aterradora, ya que involucró a Laura, su hija mayor. “Me escribieron para decirme que mi hija había tenido un accidente grave y que ningún hospital la iba a recibir porque no tenía seguro, que se debatía entre la vida y la muerte y que necesitaban mil bolivianos para asegurar su admisión, enviados en tres pagos por un servicio de billetera móvil, esto pasó en la época de la pandemia y al borde del toque de queda”, indica.

Rodolfo no atinó a llamar al número de su hija y realizó los depósitos requeridos de inmediato. “Entré en pánico y no atiné a pensar en que debía llamarla y confirmar la historia o exigir saber a qué hospital la llevaban o incluso llamar a la red de ambulancias, me bloqueé”, comenta.