Cómo emprender un negocio creativo y no morir en el intento

Un negocio basado en la creatividad humana, no sólo vende un producto, sino que ofrece una experiencia integral, única y especial que aporta un valor añadido. Este enfoque permite que cualquier producto, aunque similar a otros en el mercado, se distinga y capte la atención del consumidor por su originalidad y la experiencia que proporciona.

“A diferencia de los negocios tradicionales, los negocios creativos se enfocan en la originalidad, el diseño y la creatividad para diferenciarse. Esto les permite ofrecer algo nuevo y emocionante que no se encuentra fácilmente en el mercado. Este tipo de negocios forman parte de la ‘Economía Naranja’ que mueve la economía tanto formal como informal. El negocio creativo es un emprendimiento que nace en el mercado con productos o servicios innovadores y que son novedosos para los clientes”, especifica.

La saturación de los mercados comerciales es una realidad global y Bolivia no es la excepción. La clave para destacar en este entorno es la creatividad. Identificar nuevas necesidades del mercado, que cambia constantemente, es crucial para cualquier emprendedor.

“Nos movemos en un mercado que, prácticamente, de un mes a otro no lo reconoces, para esto necesitas que tu lado creativo sea capaz de definir este mercado, diferenciarse y vender”, puntualiza.

La creatividad no sólo se aplica en el diseño del producto, sino también en cómo este producto se presenta y se comercializa. La diferenciación es el motor que impulsa el éxito en un mercado competitivo.

Según Carlos Molina, director de Ingeniería Comercial en Unifranz La Paz, “en un mercado altamente competitivo es primordial apostar por esta clase de negocio ya que los clientes prefieren un negocio que se interese por sus gustos y preferencias y no solamente por el dinero”.

Emprender en Bolivia presenta sus propios desafíos, desde la burocracia hasta la variedad de demandas del mercado. Sin embargo, estos obstáculos no deben ser vistos como barreras insuperables.

“Emprender creativamente en el país no es imposible. Justamente, el lado creativo es el que debería ser capaz de anticiparse a los problemas y presentar soluciones creativas y nuevas para salvar este tipo de problemas”, señala Mercado.

“Estos negocios no sólo crean empleos, sino que también promueven la cultura y el talento local. El plus de los negocios creativos es que atraen a personas interesadas en productos y experiencias únicas, lo que puede ayudar a posicionar a Bolivia como un lugar innovador y culturalmente rico. Además, al ser diferentes y originales, estos negocios pueden destacar más fácilmente en un mercado competitivo”, dice.

2.-Tener la humildad de reconocer lo que no se sabe a fin de capacitarse.

5.-Conseguir asesoramiento para aquello que no se conoce.

7.-Nunca perder la humanidad. Según Mercado, “cuando entiendes que le estás vendiendo a una persona que tiene emociones, sentimientos, necesidades y tú le estás tratando de ayudar desde tu punto de vista en cubrir estas necesidades, ya no estás pensando en un producto, estás pensando en una experiencia”.

9.-No rendirse nunca porque el camino emprendedor no siempre es el más llano.

“El emprendimiento es un camino de desafíos, de crecimiento, de desarrollo personal y no solamente empresarial. Parte de eso es aprender de cada experiencia que te toca vivir, no rendirte, enfrentarla y seguir adelante para no dejar atrás tus sueños”, agrega Mercado.