¿Cómo explotar el potencial boliviano en los E-Sports?

“Cuando comencé no entendía bien el juego, no sabía que había que estudiar, memorizar, aprender, no solo con la mente, sino también con mis manos y mi cuerpo. Ahora entreno entre 6 y 8 horas al día, no juego, entreno, aprendo los movimientos, memorizo los tiempos de reacción, el efecto de cada golpe, solo de esa manera se puede competir realmente”, acota.