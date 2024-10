¿Cómo reconocer a un potencial feminicida?

“Ella no murió, a ella le quitaron la vida; ella fue a clases y terminó sin vida. Me duele el corazón como nunca; su voz todavía susurra mis oídos. Kamila quisiera prometerte muchas cosas, este mundo no me lo permitiría”, son las palabras de indignación y dolor de Metzly P., luego del brutal asesinato de su hermana Kamila P., por parte de su exenamorado.