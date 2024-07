¿Cómo reconocer y evitar las estafas más comunes con criptomonedas?

Mediante un mensaje de whatsapp, un número desconocido avisa que se nos ha asignado un monto de criptomonedas en una billetera virtual, la cantidad de estas divisas virtuales es considerable y al tipo de cambio actual se traduce en grandes ganancias, sin embargo, no hemos realizado ninguna operación.

“Lo principal para no caer en estafas, es estar bien informado, conocer el mercado y el mundo de las criptomonedas y sobre todo no ser ‘muy ambicioso’ y hasta ingenuo, como todo en la vida”, señala Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija.

Romero indica que es importante informarse y conocer las particularidades de las criptomonedas para evitar caer en estafas, sobre todo considerando que éstas no cuentan con regulación y que son un concepto nuevo para la gran mayoría de la población.

“Se puede comprar criptomonedas a través de un agente de cambio, un sitio web o un cajero ATM de criptomonedas. Claro, hay que tener conocimiento y estar muy bien informado para no caer en sitios, redes, plataformas o aplicaciones fraudulentas de estos activos virtuales, considerando que no son reguladas, ya que todo se transa de manera digital, en la nube virtual, lo cual lo diferencia ampliamente de la banca tradicional. Además, una criptomoneda no tiene respaldo gubernamental en general y su valor es variable, a diferencias de las divisas como el dólar americano”.