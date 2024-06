¿Cómo reforzar el sistema inmunológico?

Las frutas y verduras frescas son fundamentales para aportar una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales. Entre ellas, los cítricos como naranjas, limones, mandarinas y pomelos, así como el kiwi, las fresas y las verduras de hoja verde, son excelentes fuentes de vitamina C.

Una estrategia efectiva para fortalecer nuestras defensas es a través de una dieta equilibrada y rica en nutrientes, especialmente en vitamina C, indica la directora de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Patricia Avilés.

No obstante, hay situaciones en las que la dieta por sí sola puede no ser suficiente. En personas con deficiencias nutricionales, problemas de absorción o condiciones médicas específicas que incrementan las necesidades de ciertos nutrientes, podría ser necesario recurrir a suplementos vitamínicos.

¿Por qué la vitamina C es buena para subir defensas?

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial que juega un papel crucial en el fortalecimiento del sistema inmunológico.

En el contexto de las defensas inmunológicas, la vitamina C estimula la producción y función de los glóbulos blancos, que son fundamentales para combatir infecciones y virus, incluido el resfriado común.

Vitamina C, natural y accesible a todos los bolsillos

La vitamina C no sólo está en los cítricos sino también en otros frutas y verduras que contienen, incluso, más vitamina C que la naranja o el pomelo y que, en esta temporada, son accesibles a todos los bolsillos.