¿Cómo se registra una marca, una canción o una patente?

Nuestra imaginación nos hace humanos, nuestras creaciones son parte de nosotros, un fragmento de nuestras propias vidas, trabajos o inquietudes, las cuales compartimos con el mundo, pero también pueden ser propiedad y fuente de riqueza, por esa razón es importante protegerlas de las copias no autorizadas o de su robo.

“Una vez realizado el trámite, en un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de la fecha en que se envía la información, se enviará al interesado la Resolución Administrativa, en caso de no cumplir los requisitos, el Decreto de Observación”, apunta el funcionario.

El marco normativo actual no está a la par del vertiginoso avance tecnológico

El desarrollo tecnológico, omnipresente y global, impone obligaciones y genera derechos. Sin embargo, es evidente que estos últimos no son respetados adecuadamente, principalmente debido a la falta de una regulación clara y actualizada. Así lo asegura Mauricio Mancilla, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

El experto indica que el marco normativo actual no está a la par del vertiginoso avance tecnológico. Sin ir lejos, a nivel regional, en los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se cuenta con una regulación específica, como la Decisión 351, pero éstas aún no logran abarcar la complejidad de la era digital.