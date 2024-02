¿Cómo sobrevivir a un infarto?

Gabriel es un deportista de casi 40 años, le gusta manejar bicicleta y jugar fútbol los fines de semana. Casado y con dos hijos pequeños, trabaja en una organización no gubernamental que aborda temas de salud y cuidado del medio ambiente en el área rural, por lo que se vio obligado a pasar cursos de primeros auxilios y logró una certificación como ‘paramédico’.

Cuenta que, en enero pasado, sintió una fuerte presión en su pecho al llegar a su casa luego de jugar fútbol con sus amigos, un sudor frío recorrió por todo su cuerpo, además de una leve dificultad para respirar. “Me di cuenta que esos síntomas no eran normales y, junto con mi esposa, me fui inmediatamente a un hospital, donde después de una serie de análisis me dijeron que había sufrido un preinfarto”, relata.