¿Cómo vencer el estrés de los primeros días de clase?

El ajetreo de los días previos al inicio de clases desemboca en un estrés por el cambio de rutinas que supone la asistencia regular a las aulas. Ya sea en los cursos iniciales de primaria o en el arranque de la universidad, el peso de la nueva responsabilidad provoca cuatros de estrés. No todos lo viven con la misma intensidad, pero conviene atender estos cuadros de cualquier manera.

¿Se puede hablar de un estrés educativo? Liudmila Loayza, directora de la Carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, asegura que no hay estrés educativo como tal, pero que el inicio de una actividad , como por ejemplo el año escolar, tiene un nivel de estrés o tensión para las personas.

El estrés es una reacción del cuerpo, más que todo fisiológica y emocional, que obedece a un tipo de pensamiento, como por ejemplo “voy a empezar una nueva actividad”, “esta mañana inician las clases”, que genera ansiedad anticipada porque esa persona no conoce el colegio o a los profesores.

Siete tips para que el estudiante no caiga en estrés

Hay que cuidar la calidad del sueño , no es aconsejable quitar las horas de sueño para estudiar o hacer trabajos.

Premiarse o motivarse uno mismo por las actividades que hace, no pretender que todo sea perfecto, sino saber lo que uno es capaz de hacer y retarse para ir mejorando. No consiste en exigirse la perfección "porque como tal no existe y eso nos puede generar ansiedad", matiza la psicóloga.