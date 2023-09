Comunicación sanitaria, clave para promover una vida saludable

“Sin comunicación, sin medios de comunicación, sin comunicadores expertos, la gestión de la pandemia no hubiera podido ser posible, queda claro”, asegura María Dominica Guardia Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra y experta en marketing sanitario, quien recientemente dio una charla a estudiantes de la carrera de Periodismo de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

“La principal peculiaridad de este tipo de comunicación es que no solo busca informar a la población, sino lograr que cambien, que se motiven, que se eduquen hacia nuevos comportamientos, con lo cual estamos buscando la influencia en la audiencia”, sostiene.

Las redes sociales o la comunicación a través de formatos digitales se han puesto de moda. Hay redes sociales, como el Facebook, el Instagram o el Twitter que son gestionadas directamente por profesionales de la salud para llegar a la población con mensajes de salud. “Sin Internet eso no sería lo mismo”.

“Hoy en día, no hay empresa grande seria que se precie que no tenga su página web y no tenga sus canales en las redes sociales. Indudablemente detrás de todo eso siempre tiene que haber un comunicador. Así que el campo laboral es enorme”, puntualiza García, quien desde hace años se dedica a la gestión comunicacional de un reconocido centro hospitalario de su país.