Concientización, capacitación y denuncia son estrategias para prevenir el acoso en el aula

“No me dejaban en paz, mis dos últimos años en el colegio fueron los peores de mi vida. Me decían cosas, me lanzaban basura, me rompían los cuadernos y me seguían en la calle. Mis atormentadores eran mis propios compañeros, que no paraban de hablar de mi peso, de mi cabello y de mis gafas”, recuerda Sebastián, una víctima de acoso escolar.