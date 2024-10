Confianza, tecnología y mejor regulación: los ingredientes para potenciar el e-commerce

“En un momento vimos un crecimiento exponencial de emprendimientos de Fintech (startups financieros), sin embargo, ahora no lo vemos más, necesitamos más de estas iniciativas para poder crear un ecosistema, pero, hay ciertas condiciones que se tienen que crear”, agrega.

“El tema de las Fintech, que fue un boom hace muchos años, ahora no tenemos casi ninguna acá, por el tema de la reglamentación, tenemos que ir trabajando todos los actores para que las cosas se vayan dando y tengamos una Cochabamba del presente con tecnología. Es gracioso que en Cochabamba tenemos tanto talento tecnológico, pero están construyendo soluciones para otros países, necesitamos retener el talento para generar soluciones para Bolivia, necesitamos un Paypal boliviano, un Amazon boliviano. Tenemos a muchos profesionales trabajando para multinacionales, necesitamos que estas personas construyan productos y tecnología para Bolivia”, puntualiza.

“El comercio electrónico es para todos y ahora más en época de crisis, porque muchos comercios se van a ver afectados, no van a tener el dinero suficiente para poder pagar alquileres, van a tener vender en línea y ¿Qué herramientas tenemos para vender en línea? El Marketplace es una solución, pero no está completa, entonces el impacto y el potencial que tiene el comercio electrónico es bien grande, el de reducir costos, tanto a pequeñas como a grandes empresas. Hay mucha gente que vende desde su casa, sin tener una tienda, lo mismo ha pasado con los bancos, los neo bancos que no tienen ni una sola sucursal, entonces eso es importante, ver el impacto que tiene al reducir costos”, concluye.