Conozca al "rey del fuego" y de las papas, el chef argentino Francis Mallmann

"Lo que más me gusta es cocinar al aire libre", cuenta sonriente Mallmann, de 67 años, que pasó su infancia en la Patagonia, en el sur de Argentina, donde regresa con frecuencia.

En aquel entonces llevaba un gran gorro blanco en la cabeza. "Era bastante arrogante, pensaba que era el mejor chef (...), cocinaba caviar y salmón, me tomaba todo muy en serio", recuerda divertido, haciendo alusión al episodio dedicado a él de la serie culinaria de Netflix "Chef’s table" ("La mesa del chef").

"Me di cuenta de que no tenía mi propio lenguaje en la cocina", recuerda hoy Mallmann. "Tenía que encontrar mi propio estilo. Antes solo copiaba lo que había aprendido en los restaurantes de tres estrellas, donde me formé", añade.