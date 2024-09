Conozca cinco tips para el manejo efectivo del aula

El manejo del aula debe ser invisible. El docente debe saber qué es lo que está haciendo, así como los estudiantes e interrumpir una clase por una indisciplina, si ésta no es demasiado grave, rompe con el flujo de la clase y hace que los estudiantes cuestionen el papel del educador.

“Si hay dos alumnos conversando, no detengamos la clase, podemos acercarnos y hacerles saber que la lección va a continuar”, dice la experta.

3. No romper el momentum

Este consejo se refiere a no romper la concentración y atención de los estudiantes, si ellos se encuentran haciendo un ejercicio en silencio, es mejor hacer rondas y ofrecer ayuda en cada caso que aplicar presión al grupo entero, ya que esto los puede hacer equivocar.

A veces es necesario romper un poco las reglas para hacer las cosas bien. Lewin indica que, por ejemplo, si a un estudiante le va mal constantemente y parece no salir de eso, es posible ayudarlo de una manera que le permita superar sus problemas y motivarse.“Podemos hacer un préstamo de nota, decirle al alumno ‘yo te presto nota en esta prueba, para que apruebes, pero en la siguiente prueba no te puede ir solo bien, te tiene que ir excelente, así me pagas el préstamo’. Esta estrategia permite que el estudiante se motive y alcance mejores resultados académicos, dándole una segunda oportunidad”, expresa la educadora.