Conquistar mercados globales es difícil, pero no imposible

Para los empresarios y emprendedores bolivianos incursionar en un mercado global es difícil, pero no imposible. Si bien existen barreras por superar, no por ello el país y sus empresarios dejan de intercambiar productos y mercancías a nivel internacional.

Carlos Molina, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, asegura que los mercados globales no son inalcanzables, pero que se necesita encarar algunas acciones para que este objetivo llegue a buen término.

1. Barreras mentales. El boliviano debe salir del paradigma de que no puede salir afuera y vender su producto, que no es capaz de generar ingresos en mercados internacionales, pero sobre todo que no puede competir con un productor de otro país.