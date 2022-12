Contar historias a través de imágenes marca la tendencia del marketing

“Hoy en día, l a imagen se ha vuelto más poderosa de lo que era antes, debido a las herramientas que cada uno tiene a la mano. La mayor parte de nosotros tiene un teléfono, con una buena cámara y con esto, sumado a las redes sociales, tiene lo necesario para contar nuestras propias historias, lo que no ocurría hace 10 o 20 años”, afirma el experto.

Con publicaciones en The New York Times, Time Magazine, Der Spiegel, CNN o The Telegraph, Friedman trabaja en la actualidad como fotógrafo y productor de videos en ONG’s, empresas y medios de comunicación, contando historias a través de imágenes.