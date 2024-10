Cooperación internacional, clave para prevenir estafas con criptomonedas

“Tomando en cuenta de que no contamos con un marco regulatorio específico, la cooperación internacional es un pilar clave en la lucha contra las estafas con criptomonedas. Dado que éstas operan a nivel global, la colaboración entre gobiernos y agencias de regulación es indispensable para combatir el fraude y asegurar el cumplimiento de las normativas en diferentes jurisdicciones”, explica el abogado William Llanos, experto en derecho informático y docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

¿Cómo evitar una estafa de criptomonedas? Para evitar las estafas con criptomonedas, es aconsejable comprar criptomonedas mediante una plataforma segura, no compartir la clave pública y privada de tu monedero, pensar dos veces antes de invertir en una criptomoneda que no conoces, no aceptar regalos o descuentos en la compra de criptomonedas, entre otras precauciones de sentido común.