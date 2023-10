Creatividad: ‘pensar fuera de lo común’ para capturar la atención

Arte y creatividad no son lo mismo

El arte y la creatividad no son lo mismo, aunque están íntimamente relacionados. La creatividad hace referencia a la capacidad de generar ideas para resolver problemas de diferentes maneras. Este proceso mental involucra la imaginación como una de sus herramientas.

“El arte puede ser una manifestación tangible de la creatividad, pero no todas las expresiones creativas se consideran arte en el sentido tradicional. La creatividad puede aplicarse en muchos campos; como la ciencia, tecnología, la escritura, el diseño, entre otros, no solo en las artes visuales o escénicas”, puntualiza el creativo.

La comunicación visual es muy importante y no sólo dentro de la publicidad. Es como cuando vas a un restaurante “ gourmet ”, eliges un plato que tiene un nombre llamativo (concepto) y cuando lo tienes frente a ti, visualmente tiene una presentación diferente (diseño). “A partir de ese momento todos tus sentidos están seguros que lo que probarás será algo que no podrás olvidar”, dice Zambrana.

“La publicidad social es aquella que va directo al corazón. No tiene ánimo de lucro, deriva de una causa y apunta al bienestar individual o colectivo. Lo que busca no es estimular la compra de algún producto o servicio sino más bien plantea objetivos no comerciales, producir un efecto en la sociedad que refleje un cambio de actitud hacia una causa social”, según la plataforma BrandMedia.