Criptoactivos: ¿Qué son, para qué sirven y qué riesgos conlleva su adopción?

Comentarios como: “ahora sí voy a poder invertir sin problemas”, “es una gran oportunidad para hacer que mi dinero trabaje para mí”, pero también “perdí mucho dinero, no lo recomiendo”, inundaron las redes sociales en los pasados días, luego de que el Banco Central de Bolivia (BCB) levantara, mediante una Resolución de Directorio, la prohibición del uso de criptoactivos, decretada a finales de 2020, la cual dificultaba, más no impedía, la inversión en estos valores digitales.

El BCB comunicó que el levantamiento de esta prohibición responde a la política de modernización que lleva adelante e incluye, no solo a las criptomonedas, sino a otro tipo de activos digitales, los cuales podrán ser comprados y vendidos directamente por el público.

Para cobrar las ganancias, Castro indica que debía depositarlas en una pasarela de pago, solicitar una tarjeta de crédito prepagada, pedir su envío a Bolivia y recogerla del correo o usar servicios que permiten el cambio y el envío a Bolivia, los cuales no están regulados y presentan una serie de riesgos.

“Más de una vez la tarjeta nunca llegó por correo o la plataforma de cambio me estafó y perdí al menos 500 dólares de esa manera”, comenta el trader .

La primera criptomoneda fue el bitcoin, lanzada en 2008 y que cotiza en 62.654,45 dólares. La segunda moneda digital más popular del mercado, ethereum, con un valor se ubica en 3.459,52 dólares. Tether US, otra de las criptos más populares cotiza en 1 dólar.

Sin embargo, en los últimos meses, Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", ya que no se han disparado los precios como en ocasiones anteriores, manteniéndose alrededor del 2%.

El especialista explica que este desconocimiento genera una desilusión en las personas que invierten con la esperanza de conseguir resultados de forma rápida: “Estos criptoactivos son inversiones a largo plazo, no es que yo voy a comprar un bitcoin hoy y dentro de un mes ya tengo un 50%, 80% o 100% del retorno. No es así y con esa forma de pensar vienen las desilusiones financieras para muchas personas”, puntualiza.

“Ahora que es posible invertir desde Bolivia sin trabas, es importante reconocer tres puntos. El primero es Invierte dinero que estés dispuesto a perder: Éste es el mercado más volátil del mundo, si bien es posible ganar mucho dinero en muy poco tiempo, el riesgo de perder nuestras inversiones también es muy alto. Ser rentable significa que las ganancias sean mayores a las pérdidas, pero no significa que sean nulas”, señala la experta.

El segundo punto es “aprende sobre las plataformas y haz tu propia investigación: Si no estás dispuesto a aprender e investigar sobre las plataformas de trading, no entres en este mundo. Nadie te va a estafar, tú no tomaste las medidas correctas e invertiste sin considerar las pérdidas ni investigaste sobre los riesgos inherentes”, expresa.