¿Cuáles son los perfiles de los emprendimientos liderados por mujeres?

El documento, presentado en abril, busca identificar los distintos perfiles de las emprendedoras y sus negocios en el mercado informal, con el fin de poder generar políticas públicas que ayuden a su desarrollo y proceso de formalización. “Con este estudio se busca enriquecer la información disponible sobre el emprendimiento con rostro de mujer, que sin duda está sosteniendo la economía del país. Muchas veces somos detractores de la economía informal y no nos damos cuenta de que el sistema es interdependiente y que a veces las causales para dar este gran salto de pasar de la economía informal a la formal no dependen solamente de las voluntades, sino también de políticas públicas, de servicios financieros, de programas de capacitación y otros que hagan posible que ese paso se siga dando”, expresó la rectora de Unifranz y CEO del IME, Verónica Ágreda.

Negocios comerciales : este tipo de emprendimientos se dedican principalmente a la venta de productos, cuentan con algunos empleados con los que a veces se dan acuerdos laborales, pueden tener o no contabilidad especializada. Los productos que se venden pueden estar elaborados por terceros y, por ello, pueden ser intermediarios. Asimismo, se ajustan a las necesidades de incluir diferentes tipos de pago, incluidos los digitales.

Negocios familiares : en este perfil, la actividad económica puede variar o se puede mantener durante mucho tiempo sin necesidad de formalizarse ni expandirse. Por otra parte, la relación laboral se da mediante la colaboración familiar y, generalmente, no considera el acceso a la seguridad social. Asimismo, el capital de arranque es propio o proviene de un préstamo familiar.

Estos emprendimientos, generalmente, no consideran necesaria la digitalización ni el acceso a redes sociales y su contabilidad es ambigua puesto que los ingresos pueden ser considerados para los gastos diarios de la familia.

Negocios de servicios : Este perfil genera estrategias para adquirir más clientes, por ello ven la importancia de las redes sociales. Cuentan con empleados, pero no siempre bajo una relación formal. Pueden tener acceso a créditos ocasionales.

Negocios ambulantes y de calle: comercializan con productos de bajos costos o elaboración, no cuentan con puestos fijos e inician con un capital propio muy bajo. Dependen de terceros para mantenerse (otros comerciantes, seguridad, acuerdos municipales) y el efectivo es el método de pago predilecto, si no el único. No cuentan con empleados ni con contabilidad.