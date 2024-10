Cuatro consejos para elegir la carrera universitaria ideal

“Al salir del colegio me vi enfrentada a tantas opciones, tantos temas que me interesaban y que eran distintos, me tomó mucho tiempo decidir qué quería estudiar, pero al final, creo que tomé la decisión adecuada”, expresa Stephanie García, ingeniera comercial de 26 años, que, antes de decidirse por su carrera, coqueteó con la idea de ser diseñadora gráfica, arquitecta y hasta enfermera.