De empleado a colaborador: la evolución del Capital Humano y su impacto en las empresas

“Esta evolución en el denominativo muestra que ya no se trabaja con un funcionario o con un servidor de la empresa, sino más bien con un colaborador que ayuda a acrecentar no sólo las ganancias, ya que también genera un impacto en la sociedad a través de la marca”, explicó la experta en el tema de capital humano Carola Ceballos Palenque.

“Cuando tú haces una inducción de personal y tu colaborador es nuevo dentro de la empresa, destinas tiempo, recursos no sólo económicos, también emocionales de parte de todos los departamentos, porque haces que se involucre con la empresa. Si esa persona no se siente satisfecha y se va a la competencia, no sólo se lleva su know how, sino también todo tu tiempo y esfuerzo, y eso sí es una pérdida para la empresa”, detalló Ceballos.