De la filantropía a la Responsabilidad Social Empresarial cruza una estrategia sostenible

Uno de los retos que enfrentan las empresas en la nueva cultura social y empresarial es transformar el modo en que se vinculan con todos sus clientes, no sólo a reducir riesgos, mejorar la productividad, incrementar la competitividad y aumentar las ganancias, sino también para contribuir a crear un clima social más armónico, integrador, de mayor beneficio para todos los que integran la sociedad donde actúa la empresa.

“El acto altruista no incide en el proceso de la empresa y, por lo tanto, no afecta ni la relación ambiental ni el clima laboral; es decir, ni se mejoró el rendimiento de las inversiones ni contribuyó al incremento de la productividad de los trabajadores, no generó un cambio en un grupo de interés o minimizó el impacto ambiental de la empresa”, afirma Ruiz.