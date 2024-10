De la impresora al plato: ¿La comida 3D es el próximo salto en nutrición?

“Uno de los desafíos que enfrenta es que los alimentos impresos en 3D no son biodisponibles y no tendrán los mismos efectos nutricionales en el organismo, pueden llegar a mutar células que podrían desencadenar enfermedades crónicas, por ejemplo. Los materiales utilizados en la impresión 3D pueden no ser biodisponibles o pueden interferir con la absorción de nutrientes”, añade la médico.