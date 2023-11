¿De qué manera la música influye en nuestras emociones?

“La música es un lenguaje, incluso de la manera más empírica. Ayuda a hacer sinapsis, a articular, no sólo a nivel cerebral; también encierra emociones y dentro de ellas, situaciones, las cuales puedes evocar ”, explica Felipe Soto, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Las experiencias de terapia musical pueden incluir crear música con cualquier tipo de instrumento, cantar, moverse o bailar, componer música o sencillamente escucharla. Todas ellas son igualmente beneficiosas y, además, no es imprescindible tener habilidades o talentos musicales para participar y experimentar sus efectos positivos.

El estado de ánimo, los afectos o los sentimientos, por lo general, son sensaciones que no tienen palabras específicas, es por eso que, dependiendo del estado de ánimo en el que uno esté, la música, tanto por su contenido poético como por su rítmica, puede ser un medio para expresar algo de lo que uno siente.

“Obviamente, en el lenguaje musical eso también tiene su incidencia en el sentimiento. Por eso hay tonalidades mayores y menores, por lo general, dependiendo el estado de ánimo, si bien no hay palabras para expresar lo que uno pueda sentir, muchas veces la música, en su lenguaje, puede tocar algo de ese sentimiento, de alguna manera puede vehiculizar, mediatizar el sentimiento que uno tiene para exteriorizar eso que no, necesariamente, está en palabras y que no tiene facilidad de expresión a veces”.