Del e-comerce al social commerce, el singular caso de Bolivia

¿Se podría decir que Bolivia está formando un nuevo modelo de comercio tradicional sin dejar de lado los beneficios de la tecnología? Para el especialista, innovación no es sinónimo de mejora y requiere de un estudio y entendimiento para tenerla a favor. “Tenemos una idiosincrasia muy particular y hay que entenderla, porque si no lo hacemos no vamos a llegar a ningún lado con esa Innovación”.

“¿A qué nos lleva la tecnología y este nuevo mundo? A deshumanizarnos y no socializar (…) Entonces es un reto complejo, porque ahora tenemos que cambiar nuestros esquemas y decir: ¿Cómo llego a una persona que no me ve, no me siente, no conoce el tono de voz con el que le estoy hablando? No siente ese trato caliente o afectuoso”, enfatiza el académico de Unifranz.