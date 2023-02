Demencia frontotemporal, la enfermedad de Bruce Willis, afecta a la capacidad de comunicarse, la personalidad y la conducta

“Cuando empieza con esta demencia, puede cambiar sus hábitos y convertirse en una persona totalmente diferente. A modo de ejemplo, come objetos no comestibles, realiza cosas que llama la atención y nosotros podemos pensar que está haciendo alguna broma, pero son síntomas específicos del surgimiento de la enfermedad, que no viene de golpe, sino paulatinamente y vendrá de menos a más”, apunta la doctora.