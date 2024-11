Dependencia y riesgos de seguridad, los peligros de los “amigos de IA”

Cada vez más jóvenes acuden a la inteligencia artificial (IA) en busca de soporte emocional, psicológico o simplemente compañía, se trata de los “amigos IA”, un fenómeno que conlleva una serie de riesgos, como dependencia emocional, el peligro de entregar datos sensibles y el espionaje si no se tratan con cuidado.

“Hay que tener en cuenta dos cosas. Si una persona tiene ciertos problemas, ávida de contar con una especie de refugio y comprensión puede llegar a sugestionarse y pensar que la IA reconoce sus emociones, que la IA siente algún tipo de afecto hacia esta persona, cosa que no es cierto, porque la IA no siente de momento”, explica Sergio Valenzuela, experto en IA y docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Algunos adolescentes encuentran en estos chatbots una vía para expresar sus pensamientos o resolver dudas que no se atreverían a discutir con otros, y otros los utilizan como un espacio de creatividad en el que prueban ideas o crean historias ficticias.

A pesar del grado de personalización, Valenzuela indica que hay que tener claro que, por lo pronto, la IA no reconoce emociones, a partir de ahí no se puede reconocer algún vínculo que sea correspondido ya que la IA no siente ningún tipo de emoción.