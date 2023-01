Se supone que el hogar debería ser ese espacio confiable y seguro para los menores. El informe de la Fiscalía revela que es en esos mismo hogares donde surgen la mayor cantidad de denuncias. Aunque los datos oficiales no reflejan la verdadera dimensión de la violencia, debido al miedo que sienten las familias a denunciar a uno de sus miembros.

“No hemos podido engranar hasta la fecha para un abordaje adecuado a cada tipología. En el tema de niños, son 27 tipologías que manejamos de acuerdo a la situación de conflictos de los menores de edad. Cuando hablamos de cómo estamos normativamente, creo que tenemos que hacer un análisis profundo. Nuestra normativa ha avanzado, pero las instituciones no hemos avanzado a la par de la normativa”, dijo Tórrez.

Tórrez cuestiona que, por ejemplo, durante la pandemia se hayan realizado entrevistas virtuales a niños y adolescentes víctimas de violencia . Esta modalidad resulta ser impersonal y nada amigable con ellos, debido a que la virtualidad no deja encontrar un lenguaje amigable con ellos.

“Que un juez de la niñez le pregunte al niño, cómo te sientes, a través de una cámara, no está bien. Los principios en materia de niñez es ponerse en el lugar del niño, ser empático y lograr la confianza con el niño”, indica Tórrez.

Si bien se ha avanzado bastante en este último tiempo, las audiencias virtuales no han podido lograr la cercanía que se tenía con las audiencias presenciales.

La misma se rompe cuando se aplican los protocolos, debido a diversos factores, como la falta de personal especializado, el incumplimiento de plazos procedimentales lo que lleva a un desgaste emocional de las víctimas , haciendo que se rindan en el camino y los casos no lleguen a buen puerto, es decir reciben sentencia.

El marco normativo no habla de cómo ser padres, por lo que, también, es un error que los adultos responsabilicen a las instituciones por sus obligaciones como progenitores.

“Construir una familia es complicado, no es sencillo. Tampoco es imposible, por eso el primer sistema de protección, sin duda alguna, tiene que ser la familia. No esperemos que venga el SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales), la Defensoría de la Niñez, juzgados, ministerio público. Nosotros tenemos el deber no solo legal, sino moral de proteger a las niñas, niños y adolescentes”, asegura Consuelo Tórrez.