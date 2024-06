Desde alegría hasta tristeza, las emociones son un reflejo del alma

“Esta vez dejadme ser feliz, nada ha pasado a nadie, no estoy en parte alguna, sucede solamente que soy feliz”. Este poema de Pablo Neruda refleja, tal vez, uno de los estados emocionales más lindos por los que atraviesan las personas, aunque también hay otros, como la tristeza o la envidia, con las cuales es mejor no encontrarse.

Admiración, adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, embelesamiento, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, simpatía y triunfo, son las 27 categorías diferentes de emoción identificadas por un grupo de investigadores de la Universidad de California, cuyos hallazgos fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a propósito de las cinco emociones representadas en la película.