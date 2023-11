Desde diagnósticos por IA y nuevas medicinas, la esperanza de vida mejora para los diabéticos

“Ya son 10 años que vivo con diabetes, el primer año no me cuidé y llegué al hospital con un pie en esta vida y el otro en la tumba. No recuerdo mucho pero mi glucemia (nivel de azúcar en la sangre) estaba por las nubes, por encima de 1.000 mg/dL (miligramos de azúcar por decilitro), estaba entrando en coma”, dice Rosario, de 56 años.