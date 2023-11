Desde gramática hasta pronunciación: la IA está innovando la enseñanza de idiomas

“Como todas las cosas existe lo positivo y lo no tanto. Entre los aspectos positivos, la IA permite acceder a las clases las veces que uno quiera, cualquier día de la semana, y a cualquier hora, lo cual es algo que en las clases presenciales con un profesor humano no se puede porque existe la limitación de que solamente es presencial y esa clase no se puede repetir, repasar o replicar. En cambio, cuando tienes una plataforma, puedes repetir las veces que quieras hasta que uno quede satisfecho”, explica.