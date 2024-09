Desde los negocios hasta la arquitectura, el potencial de la neurociencia aplicada

“El educador que no sabe cómo funciona el cerebro no podrá enseñar a sus estudiantes porque desconoce uno de los más importantes descubrimientos de la denominada neuroeducación: hay muchas formas de aprender, no solo una, y todas están vinculadas a cómo funciona el cerebro del estudiante y los factores que dificultan o facilitan este proceso”, explica Robles.