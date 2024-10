Desgaste por empatía: cuando enfermamos por problemas ajenos

“Por un lado fue gratificante ayudarlo, pero también me generó mucha preocupación imaginar cómo estaría él cuando yo ya no pueda acompañarlo. Mis obligaciones me ponen un límite y días después tuve que regresar a mi trabajo en la ciudad, y en todo el trayecto sentí rabia e impotencia de no poder hacer más por él. Me costó varias semanas recuperarme de la depresión en la que estaba, mientras intentaba seguir pendiente de su salud a distancia”, recuerda Carmiña.