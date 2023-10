Digitalización y transformación digital se complementan, pero no son lo mismo

En algunos casos, las personas involucradas no necesariamente recibirán de forma adecuada el cambio; incluso tendrán una resistencia al mismo. Esto se produce porque no se llevó adelante ninguna estrategia o actividad que permita a la gente recibir el cambio y los proyectos podrían resultar más costosos de alcanzar.

La gestión del cambio consiste en acompañar la transformación, pero involucrando a la gente para que este proceso no sea traumático, no fracase, ni sea rechazado.

Tiene varios niveles, pero el principal es trabajar en la persona como el centro o eje de la innovación. “Si se vende el cambio como algo eficiente no tendrá resultado porque no habrá repercusión en el lado humano, pero si se lo ofrece como algo que te dará equilibrio en tu vida personal entenderá el beneficio”.

También atraviesan obstáculos como el financiero, el desconocimiento de las tecnologías, no conocer lo que pasa en el mercado, no tener la información o datos para tomar una decisión. “Hay diferentes tipos de obstáculos, pero estos son los más comunes porque no tomamos conciencia de ellos o no conocemos que tenemos estas barreras. Hay que irlas desarticulando e ir incorporando conocimiento al interior de la organización. Definitivamente, el conocimiento mueve mucho” afirmó.