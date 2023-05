Diseño 3D "for export" con Ángel Rapu, artista boliviano

¿Quién dijo que los diseñadores y artistas 3D bolivianos no son 'for export'? Ángel Rapu es una muestra de la superación y el valor del talento boliviano. El diseñador gráfico y artista 3D vende desde hace algunos años sus obras en el metaverso, mediante NFT (Non Fungible Token, en inglés). Sus clientes exclusivos radican en Estados Unidos y otros países del mundo.