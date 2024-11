Dotar a la IA de valores humanos y éticos, una necesidad urgente para su implementación

“La integración de la IA en sistemas críticos puede generar consecuencias no previstas si no se regula adecuadamente y se alinea a los valores humanos adecuadamente. Desde la falta de transparencia en los algoritmos hasta la invasión a la privacidad, riesgos para los cuales el marco legal actual no está preparado”, señala William Llanos, abogado especialista en IA y docente de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.