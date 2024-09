Ecoansiedad: la crisis ambiental desgasta a la generación joven

"Me despierto cada mañana pensando en el futuro que estamos heredando", comparte Fabiana Vasco, una estudiante universitaria de 21 años que estudia ciencias ambientales, quien asegura que "es un sentimiento constante de ansiedad. Cada vez que veo sobre un nuevo desastre natural o escucho las últimas noticias sobre el cambio climático, siento que se me cae el mundo encima. Hay días en los que me siento tan abrumada que me cuesta concentrarme en mis estudios o disfrutar de mis actividades cotidianas".